Milan, l’obiettivo è portare a casa Arda Guler: stessa modalità di Diaz?

L’indiscrezione arriva dal portale iberico Realmadridexclusivo.com, evidentemente ben informato sulle cronache madrilene. La squadra di Carlo Ancelotti sembra propensa a lasciar partire in prestito, dalla prossima estate il giovane turco, con l'obiettivo di "farsi le ossa" e poi farlo tornare in patria.

L’intenzione dei Blancos sarebbe dunque la stessa effettuata con Brahim Diaz: ovvero mandare l’ex Fenerbahce in prestito almeno biennale in qualche squadra europea, che possa accoglierlo e farlo giocare con continuità, senza rilasciare però alcuna opzione di acquisto.

