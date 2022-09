Milan, migliorano le condizioni di Ante Rebic: le ultime

L'attaccante croato ha optato per una terapia conservativa e le sue condizioni sono in netto miglioramento: la situazione

Il croato ha una leggera ernia discale ed ha optato per una terapia conservativa che sta dando i suoi frutti. Le condizioni dell'ex Eintracht sembrano, infatti, in netto miglioramento e il calciatore si prepara al rientro. Secondo quanto riporta Tuttosport, come Origi, anche il croato mette nel mirino la sfida contro l'Empoli dopo la sosta per tornare a disposizione di Pioli.