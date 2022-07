Milan: riecco il vecchio Ante Rebic, concentrato e determinato

E' ovviamente troppo presto per dare giudizi definitivi, ma nei primi due test estivi del Milan si è visto un nuovo Ante Rebic, molto concentrato e voglioso di rifarsi dopo una stagione in cui ha avuto troppi alti e bassi. In particolare, il croato ha faticato parecchio nella seconda parte del campionato scorso, in cui praticamente non è stato mai decisivo e ha visto poco il campo.

Come riferisce questa mattina Tuttosport, l'ex Fiorentina e Verona vuole buttare nel dimenticatoio l'ultima stagione. Non sarà di certo tutto da dimeticare, infatti i primi mesi erano stati molto promettenti. Successivamente ci sono stati alcuni problemi fisici che lo hanno condizionato e da lì in poi non si è più rivisto il vero Rebic. Ovvero quell'attaccante in grado di spaccare in due le partite con la sua tecnica e la sua forza fisica.