Milan, sfuma anche lui? Le Parisien annuncia: “Ha scelto il PSG”

Dalla Francia confermano questa possibile indiscrezione. Nello specifico il quotidiano Le Parisien ha lanciato la bomba che potrebbe scrivere la parola fine alla telenovela per il portoghese. Secondo il giornale transalpino, Sanches avrebbe sciolto le riserve e fatto sapere di voler vestire la maglia del Paris-Saint Germain. Al momento, però, i parigini non hanno ancora trovato l'accordo con il Lille. I campioni in carica avrebbero infatti presentato un'offerta di circa 10 milioni di euro per il cartellino del classe '97, pochi per convincere la squadra che detiene il portoghese a cedere il calciatore. Tuttavia Sanches ha il contratto in scadenza nel 2023 e il Lille non può tirare troppo la corda o altrimenti rischia di perderlo a parametro zero la prossima stagione.