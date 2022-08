Milan, un obiettivo di Maldini rivela: “Può succedere di tutto”

Un nuovo obiettivo del Milan sulla lista di Maldini e Massara si è espresso pubblicamente sul suo futuro. Ecco cos'ha rivelato!

Redazione Il Milanista

Maldini e Massara sono alla ricerca di un centrocampista in grado di sostituire la partenza di Frank Kessié. Dopo mesi di attesa Renato Sanches si è accasato al PSG ed è sfumato un altro colpo dal Lille dopo il passaggio di Botman al Newcastle. Perso il portoghese prima, è saltato anche Carney Chukwuemeka e ora il duo della dirigenza rossonera è alla ricerca di un altro profilo. Non un affare semplice dato che i campionati ripartiranno a breve e Maldini e Massara sono alla ricerca di un colpo low-cost.

La lista di casa Milan è fitta di nomi in questo momento. L'obiettivo ideale dei rossoneri è quello di trovare un calciatore talentuoso, di giovane età e dai costi contenuti. Per questo piacciono particolarmente i profili Pepe Matar Sarr del Tottenham (19), Raphael Onyedika del Midtjylland (21) e Jean Onana del Bordeaux (22). Ma i rossoneri stanno anche prendendo in considerazione l'idea di un profilo più pronto e più maturo. Su tutti Adrien Tameze dell'Hellas Verona (28) e Seko Fofana (27).

Nella fattispecie l'ex Udinese si è messo in mostra nell'ultimo campionato di Ligue 1, le sue prestazioni hanno ben impressionato ed è finito nel mirino di grandi club. Il calciatore è ora in forza al Lens che però chiede 20 milioni per cedere il calciatore. Maldini e Massara monitorano con attenzione la situazione. Intervistato da FootMercato, Seko Fofana ha puntualizzato di trovarsi molto bene al Lens, ma che non sa cosa può riservargli questo mercato:

"Per il momento sono all’RC Lens, sono molto felice di essere qui, di potermi allenare con i miei compagni, di migliorare in questa preparazione. Ufficialmente sono qui. Dopodiché, tutto è possibile. Io voglio divertirmi e prendo tutto quello che posso prendere. Siamo in un periodo di mercato in cui c’è molta riflessione. Puoi dire a te stesso che rimarrai o che te ne andrai, non lo sai davvero".