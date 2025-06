Milan, annunciato rinnovo della partnership con ENEOS Motor Oil

Fin dall’inizio questa partnership si è fondata sui valori condivisi di innovazione, prestazioni e passione. Il Chief Commercial Officer di AC Milan , Maikel Oettle, ha dichiarato : “Siamo entusiasti di prolungare la nostra partnership con ENEOS, un brand che condivide la nostra ambizione, energia e visione innovativa. Stiamo gettando le basi per esplorare nuove opportunità insieme e continuare a offrire esperienze coinvolgenti ai nostri tifosi in tutto il mondo".

Il Managing Director di ENEOS Europe Ltd, Mr. Makoto Katsuta, ha dichiarato: “ENEOS Motor Oil è onorata di rinnovare la partnership con AC Milan, uno dei Club calcistici più iconici e seguiti in Italia e nel mondo. Questa collaborazione rappresenta un connubio vincente tra l'eccellenza di ENEOS Motor Oil nel settore automobilistico e il prestigio di AC Milan nel mondo calcistico. Siamo entusiasti di proseguire questo percorso insieme".

Infine il General Manager di ENEOS Europe Ltd, Mr. Bahie Hassan ha detto: "In qualità di Official Motor Oil Partner di AC Milan, ENEOS rinnova il proprio impegno nel garantire prestazioni di altissimo livello e innovazione. La nostra partnership si fonda su valori condivisi - Energia, Potenza, Prestazione e Passione - qualità che contraddistinguono sia AC Milan che ENEOS. Attraverso questa collaborazione, puntiamo a offrire esperienze esclusive ai tifosi più appassionati del Club, sia allo stadio di San Siro che sulle piattaforme digitali, rafforzando il legame tra i sostenitori rossoneri e l'azienda di olio motore numero 1 in Giappone".