Milan News – Addio Maignan, Tare ha deciso: “Il nuovo portiere sarà…” | Calciomercato

Vi avevamo parlato di rivoluzione totale in casa Milan in tempi non sospetti e rivoluzione effettivamente è. Nel corso di questo caldissimo calciomercato , il club rossonero è infatti destinato a cambiare profondamente volto, con cessioni eccellenti e nuovi grandi colpi in entrata. Si è partiti con il sacrificio di Reijnders , ma adesso si va avanti con altri nomi illustri. Primo tra tutti, quello di Mike Maignan . Il portiere francese è diretto infatti verso il Chelsea , con il Milan che ovviamente è già partito alla ricerca del possibile sostituto.

Ovviamente, Tare vuole puntare su un nome di spessore e di livello per rimpiazzare uno come Maignan. Il Ds ha deciso che il nuovo portiere del Milan dovrà essere una sicurezza, che sappia giocare anche con i piedi e che abbia sia esperienza che prospettive importanti in vista del futuro. Un identikit preciso e importante, che apre a diverse possibilità molto interessanti. Per fare dunque chiarezza sulla lista rossonera, ecco il borsino con tutti gli obiettivi nel mirino del Milan, con le percentuali aggiornate nome per nome: partiamo quindi subito con la carrellata <<<