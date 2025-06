Milan, Allegri vuole cambiare subito regole: questi i principi del tecnico

Massimiliano Allegri vuole cambiare subito le regole all’interno del Milan per riportare il club ai livelli che gli spettano

Giulia Benedetti Redattore 9 giugno 2025 (modifica il 9 giugno 2025 | 12:30)

Massimiliano Allegri ha grande voglia di rimettersi in gioco dopo un anno senza squadra e ha scelto il Milanproprio per riportarlo ai livelli che gli spettano. L’allenatore dovrà prima lavorare sulla mentalità del gruppo per poi passare alle questioni di campo. Per questo motivo il tecnico ha anticipato il raduno al 7 luglio.

Ci sono dei principi sui quali Allegri non transige come regole precise, disciplina, rispetto degli orari e comportamenti ineccepibili. Con lui in panchina non si vedranno quelle scene che hanno fatto molto discutere quest’anno al Milan.

Allegri ha costruito le sue fortune da allenatore proprio partendo dalla gestione del gruppo. Una volta lavorato sulla testa dei giocatori si passerà al campo. È necessario far trovare equilibrio e solidità a una squadra che negli ultimi tre anni ha subito sempre più di 40 gol. Allegri vuole far rinascere il Diavolo dopo una stagione disastrosa e lo può fare avendo settimane intere per preparare un match.