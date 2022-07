Milan, ottima partenza: steso 3-0 il Lemine Almenno! Su tutti, brilla Adli

Il Milan non fallisce alla prima vera uscita sul campo. Netto 3-0 con il Lemine Almenno. E a brillare più di tutti è il neo acquisto Adli!

Redazione Il Milanista

La nuova stagione rossonera inizia sotto i migliori auspici: netto 3-0 al Lemine Almenno. Per carità, l'avversario è assolutamente modesto - il club infatti milita nell'Eccellenza lombarda e il risultato va preso assolutamente con le pinze. Ma ciò che fa piacere è la caparbietà e la voglia di far già da subito bene per i ragazzi di Stefano Pioli. E una partenza così avvincente non era affatto scontata, nonostante la differenza fra le squadre in campo.

Il Milan ha iniziato la sfida schierando alcuni titolarissimi, aspettando il rientro di tutti i nazionali. La partita fra l'altro, si è disputata in tre tempi da venti minuto ciascuno. Il Diavolo è partito molto forte, aggredendo da subito gli avversari e trovando due gol già primi minuti. Il gol che sblocca la partita arriva al minuto 8: uno-due fra Messias e Adli, con l'ex Chieri che a tu per tu col portiere non sbaglia. Raddoppio che arriva appena due minuti dopo: l'autore del gol è il ritrovato Ante Rebic - oggi con la fascia di capitano sul braccio. Tempo di riposizionarsi in campo che Adli scarica la bomba e sfiora il golazo al minuto 16. Il Diavolo continua a premere e, giustamente, arriva anche la rete del tris. Da calcio d'angolo, Gabbia svetta e impatta la palla in rete. Partita chiusa. Dopodiché la partita cala nettamente d'intensità e non c'è più nulla da segnalare, se che non il primavera Chaka Traorè si vede tolta la rete del 4-0 al minuto 51.

Insomma, un Milan che alla prima vera uscita mostra già ai nastri di partenza di che pasta è fatto. Un Diavolo pronto e voglioso a combattere, a far bene e riconfermarsi in campionato - e magari anche in Champions League. Prossima amichevole sarà contro il Colonia, il prossimo 16 luglio a casa loro. E questo sì che sarà un appuntamento da non perdere, soprattutto per seguire lo stato dei lavori dei ragazzi di mister Pioli, in vista dell'Udinese.