Milan-Lemine Almenno: oggi alle 17 la prima amichevole estiva

La preparazione del Milan entra nel vivo. Oggi pomeriggio andrà in scena la primissima amichevole 2022-2023 dei rossoneri.

Redazione Il Milanista

La stagione del Milan, o meglio la preparazione estiva, entra nel vivo. Oggi pomeriggio andrà in scena la primissima amichevole 2022-2023 dei rossoneri. Il Milan alle ore 17 ospiterà presso il centro sportivo di Milanello la formazione del Lemine Almenno. Si tratta di una squadra dell’Eccellenza lombarda, proveniente dalla provincia di Bergamo.

Una sorta di partitella d’allenamento per i ragazzi di mister Pioli. Ma sarà comunque interessante capire che tipo di schieramento adotterà il Milan in questa prima uscita, anche per verificare le condizioni dei big. In attesa del rientro dei vari nazionali, che avverrà non prima del 14 luglio, mister Pioli testerà il grado di preparazione e lo status fisico dei calciatori a sua disposizione in questi giorni di ritiro.

Queste le prime indiscrezioni sull’11 titolare che Pioli dovrebbe schierare domani contro il Lemine. In porta Tatarusanu, difesa a quattro confermatissima, con la coppia Gabbia-Kjaer al centro. Per il danese si tratterà del rientro ufficiale in campo a più di 7 mesi dall’infortunio al ginocchio. Sui lati spazio ai giovani Coubis e Stanga.

In mediana è probabile che Pioli dia spazio a Pobega ed Adli dal primo minuto, anche se c’è anche Bakayoko che scalpita per mettersi in mostra e sperare nella riconferma. Trequarti invece composta da Messias, Brahim Diaz e Rebic. Vertice alto della squadra, il solito veterano Giroud, giunto in ritiro una settimana fa ma già in ottima condizione atletica.

Il probabile 11 titolare del Milan: (4-2-3-1) Tatarusanu; Coubis, Gabbia, Kjaer, Stanga; Pobega, Adli (Bakayoko); Messias, Brahim Diaz, Rebic; Giroud.

Milan-Lemine Almenno si disputerà alle ore 17 al campo centrale di Milanello. La partita amichevole verrà trasmessa in diretta su Milan TV, sull’app ufficiale del Milan e sul canale YouTube della società rossonera.