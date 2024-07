Milan su Alvaro Morata: a breve dovrà decidere se lasciare Madrid o meno

Il Milan è sempre alla ricerca di un attaccante da poter inserire nell'organico. Zirkzee continua ad essere il pallino della dirigenza rossonera, ma la concorrenza del Manchester United e le alte commissioni richieste dall'agente stanno complicando (e non poco) le trattative. Il noto esperto di calciomercato, Di Marzio ha parlato ai microfoni L'Originale di Sky: "C'è un ritorno del Milan su Morata, i contatti sono concreti, i costi sono accessibili: non sarebbe un problema di ingaggio, le parti sembrano volersi venire incontro, il Milan verso Morata ma anche il giocatore verso i rossoneri, magari abbassandosi lo stipendio.

Cosa manca, quindi, per concludere l'affare: "Morata sta bene a Madrid, si trova molto bene all'Atletico, questo è quello che manca, al momento, per far decollare la trattativa. Ma la tentazione Milan è forte, quindi si tratta solo di decidere se lasciare Madrid oppure no. Lui domani gioca, ha un Europeo da disputare, c'è da aspettare domani, vedere se la Spagna passa il turno e poi discutere".