Milan, altra uscita vicina: Colombo pronto a salutare i rossoneri

Lorenzo Colombo si prepara a salutare il Milan per trasferirsi presso un altro club di Serie A. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Il Milan si prepara a chiudere un’altra uscita. Il giovane Lorenzo Colombo, che attualmente si trova ad Hong Kong in tournée con la prima squadra, sta per lasciare i rossoneri.

Addio vicino

Secondo le ultime indiscrezioni infatti Colombo sarebbe a un passo dal Genoa. L’operazione procede spedita e si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in caso di salvezza dei rossoblù.

Arrivano conferme

Non appena la trattativa sarà conclusa, il giocatore verrà rispedito in Italia. A darne conferma è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha dichiarato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

“Lorenzo Colombo al Genoa non è ancora chiusa ma siamo veramente ai documenti. E anche in questo caso voglio specificare un dettaglio, perché Colombo al Genoa andrebbe in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligatorio a condizioni facili. Nel senso che la condizione legata agli obiettivi di squadra del Genoa è la salvezza, ma anche gli obiettivi che dovrebbe raggiungere Colombo per poi essere riscattato a titolo definitivo dal Genoa non sono obiettivi complicati. Sia per quanto riguarda i gol che le presenze”.