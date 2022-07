Milan, c’è l’offerta da 9 milioni: è l’alternativa a Renato Sanches

La trattativa con il portoghese non decolla. Il Milan ha in mente l'alternativa e avrebbe già offerto 9 milioni di euro per il calciatore

Redazione Il Milanista

Milan-Renato Sanches: una telenovela che dura da mesi. I rossoneri hanno individuato nel portoghese del Lille il giusto erede di Frank Kessié, ormai è cosa nota. Tuttavia la trattativa per il classe '97 non è mai del tutto decollata; l'inserimento del PSG nell'affare ha decisamente cambiato i piani. Sebbene i parigini non hanno mai del tutto affondato il colpo, un passaggio di Sanches al Milan appare oggi molto complicato, per stessa volontà del calciatore. Il portoghese avrebbe infatti scelto Parigi come sua destinazione preferita e spinge per approdare alla corte di Messi e compagni.

Per questo motivo Maldini e Massara hanno iniziato a valutare seriamente delle alternative all'ex Bayern. La dirigenza rossonera non cambia strategia e continua a guardare al campionato francese. Dalla Ligue 1 sono arrivati molti profili interessanti che hanno fatto la differenza nelle ultime stagioni. Maignan, Kalulu, Leao sono solo alcuni dei colpi chiusi dalla Francia per i rossoneri. La vera pista alternativa a Renato Sanches - e al momento l'unica - è un calciatore che ha condiviso il campo con Adli al Bordeaux. I girondini sono infatti retrocessi in Ligue 2 e molti calciatori lasceranno il club in questa sessione di mercato.

Il profilo individuato dal duo rossonero risponde al nome di Jean Onana, centrocampista camerunense classe 2000 in forza al Bordeaux. Solido, molto forte fisicamente e con un'ottimo passo. Ai microfoni di RMCSport, Gerard Lopez, presidente del Bordeaux ha rivelato di aver ricevuto un'offerta da 9 milioni di euro per Onana. Il sito actucameroun.com ipotizza che dietro quest'offerta potrebbe proprio esserci il Milan. I rossoneri sono infatti i maggiori indiziati, insieme a Porto e Galatasaray, per l'acquisto del centrocampista del Camerun. Onana potrebbe essere la giusta alternativa a Renato Sanches e un rinforzo importante per il centrocampo rossonero. Un calciatore giovane con ampi margini di miglioramento che si adatterebbe alla perfezione nella colonia francese rossonera.