Milan, si allontana l’alternativa a Renato Sanches: il motivo

L'alternativa più concreta al lusitano resta la pista legata a Carney Chukquemeka, calciatore classe 2003 in forza all'Aston Villa. Il suo nome è stato accostato al Milan nelle ultime settimane, con Maldini e Massara che seguono da vicino la sua situazione. Può essere un occasione di mercato, ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è un profilo giovane di grande potenziale, in linea con le strategie del club. Il Milan ha sondato la pista ma il problema principale è legato ai costi dell'operazione. Sebbene il calciatore abbia fatto presente alla società di non voler rinnovare il contratto, i villans continuano a chiedere una cifra superiore ai 15 milioni di euro per lasciarlo partire. Una somma alta considerando che il prossimo giugno potrà liberarsi a parametro zero.