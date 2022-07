Qui Milanello – Oggi doppia seduta di allenamento per i rossoneri

Oggi i rossoneri allenati da Stefano Pioli si alleneranno sia al mattino che al pomeriggio. Il comunicato ufficiale del Milan

Dopo la seduta mattutina di ieri a Milanello, oggi i rossoneri scenderanno in campo ben due volte: sia al mattino che al pomeriggio. Doppia seduta, dunque, per il diavolo nella giornata odierna. Ma vediamo con ordine quello è accaduto ieri.

Il comunicato del Milan in merito alla seduta di allenamento di ieri

“Allenamento mattutino per i rossoneri che si sono ritrovati a Milanello per colazione, come di consueto, prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di lavoro nella giornata di ieri.

REPORT

Gruppo subito in campo dove ha iniziato con l'attivazione muscolare svolta con l'ausilio dei tappetini e degli elastici, a seguire ulteriori esercizi a terra prima di iniziare una serie di esercitazioni tecniche. Terminata la prima parte, la squadra ha eseguito alcuni lavori sul possesso prima di chiudere l'allenamento odierno con la consueta partitella su campo ridotto”. Questo il comunicato del Milan in merito alla seduta di allenamento di ieri in quel di Milanello.

Il comunicato del Milan in merito alla seduta di allenamento di oggi

“VENERDÌ 8LUGLIO

Il programma di domani prevede doppia seduta di allenamento”. Questo il comunicato del Milan in merito alla seduta di allenamento di oggi a Milanello.

Comunicato ufficiale – Messias riscattato dal Crotone

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Walter Messias Junior da Crotone FC. L'attaccante brasiliano ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2024. Junior, dopo 32 presenze e 6 gol nella stagione scorsa e il titolo di Campione d'Italia, continuerà ad indossare la maglia rossonera”. Questo il comunicato del Milan.

Comunicato ufficiale – Colombo passa in prestito al Lecce

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contropzione, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo all'US Lecce. Il Club augura a Lorenzo il meglio per la Stagione Sportiva”. Questo invece il comunicato per quanto riguarda la cessione in prestito di Lorenzo Colombo.