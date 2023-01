Milan, il report dell’allenamento odierno dei rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli si è radunato oggi per preparare al meglio la sfida contro il Sassuolo di domenica.

Il gruppo di Stefano Pioli si è radunato oggi per preparare al meglio la sfida contro il Sassuolo di domenica. Questo è il report ufficiale del club rossonero , pubblicato sul proprio profilo ufficiale.

"Squadra a Milanello in mattinata per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato, che vedrà il Milan ospitare il Sassuolo a San Siro domenica 29 gennaio alle ore 12.30.