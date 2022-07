Qui Milanello – Allenamento mattutino per i rossoneri: tra poco in campo

I rossoneri di Stefano Pioli si sono radunati ieri a Milanello e hanno effettuato il primo allenamento. Oggi si replica

Il Milan si è radunato nella giornata di ieri quattro luglio in vista della nuova stagione 2022-2023 che vedrà i rossoneri dover difendere il titolo di squadra Campione d'Italia conquistato non più tardi di due mesi fa. Nella giornata di oggi i rossoneri replicheranno allenandosi tutti insieme in quel dI Milanello stamattina. Il ritrovo è fissato tra pochi minuti per fare colazione tutti assieme. Poi ci si trasferirà sul campo per cominciare il vero e proprio allenamento: il secondo stagionale.

Il comunicato del Milan in merito all'allenamento di ieri: il primo della stagione

“Primo giorno di raduno per i Campioni d'Italia, che si sono ritrovati ieri mattina a Milanello per l'inizio della nuova stagione. Gruppo a ranghi ridotti perché i rossoneri che sono stati impegnati a giugno con le rispettive nazionali arriveranno nei prossimi giorni. Presenti presso il Centro Sportivo per seguire il primo allenamento anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara”.

Il report di ieri

“Prima parte dedicata all'attivazione muscolare, svolta in palestra. Il gruppo si è poi spostato sul campo esterno, dove ha iniziato il lavoro con una serie di esercizi atletici eseguiti con l'ausilio delle sagome e dei pali. L'allenamento è poi proseguito con la squadra divisa in più gruppi per effettuare alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni tecniche. La consueta partitella su metà campo ha chiuso la prima seduta dei rossoneri”.

L'allenamento di oggi

“Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino”. Questo il comunicato del Milan in merito all'allenamento di ieri: il primo della stagione, e a quello di oggi in programma tra un'ora e mezza circa in quel di Milanello. <<<Parlando invece di mercato, ecco che i rossoneri si muovono su più fronti. Nel mentre è tornato ad allenarsi pure Simon Kjaer: il punto sulle news più importanti del mondo Milan!>>>