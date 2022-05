Qui Milanello – Tra poco rossoneri in campo a Milanello

rossoneri allenati da Stefano Pioli scenderanno in campo tra poco a Milanello per preparare la gara contro l'Hellas Verona

Redazione Il Milanista

Il Milan ha pubblicato un comunicato sul proprio sito in merito agli allenamenti di ieri e oggi per quanto riguarda i rossoneri. La squadra allenata da Stefano Pioli scenderà di nuovo in campo tra pochi minuti per preparare la partita doi domenica sera contro gli uomini di Igor Tudor valida per la 36esima giornata di Serie A. Una partita delicata che potrebbe avvicinare ancora di più i rossoneri all'obiettivo Scudetto.

Il comunicato del Milan in merito all'allenamento di ieri

“MERCOLEDI' 4 MAGGIO: Allenamento mattutino quest'oggi a Milanello, dove i rossoneri si sono presentati per colazione prima di scendere negli spogliatoi. Presenti presso il centro sportivo per seguire l'allenamento il direttore sportivo Paolo Maldini e Frederic Massara. Il gruppo ha iniziato il lavoro in palestra con la consueta attivazione muscolare, seguita da una serie di esercizi sulla forza con l'ausilio degli attrezzi. Terminato il lavoro in palestra la squadra si è spostata sul centrale dove hanno iniziato con alcuni lavori atletici tra ostacoli bassi e sagome. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche, eseguite con le porte piccole, e con la partitella su campo ridotto, che ha chiuso la sessione odierna”. Questa la prima parte del comunicato del Milan presente sul sito ufficiale dei rossoneri.

Il comunicato del Milan in merito all'allenamento di oggi

“GIOVEDÌ 5 MAGGIO: Il programma di domani prevede un allenamento al mattino”. Questo il comunicato del Milan sul proprio sito in merito agli allenamenti di ieri e oggi per quanto riguarda i rossoneri allenati da Stefano Pioli in vista della delicata gara che il diavolo dovrà affrontare domenica sera contro l'Hellas Verona di Igor Tudor. <<<Per quanto riguarda il mercato, invece, il Milan tenta l'accelerata improvvisa per quanto riguarda un calciatore importante. Potrebbe arrivare un grande colpo in vista della prossima stagione per i rossoneri di Stefano Pioli.>>>