Milan, allenamento mattutino per i rossoneri: scarico e possesso palla

Ieri sera il Milan è riuscito a battere per 1-0 il Napoli, grazie alla rete messa a segno da Theo Hernandez. Dopo l’importante successo ottenuto a San Siro, i rossoneri si sono ritrovati questa mattina al centro sportivo di Milanello per preparare la prossima sfida di Europa League.

Giovedì sera infatti il Diavolo sfiderà il Rennes, sempre a San Siro. Nella giornata di oggi la squadra si è divisa in due gruppi, con il primo formato dai titolari di ieri che hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.