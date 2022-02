Squadra al lavoro a Milanello in vista della Sampdoria

La squadra rossonera è al lavoro a Milanello in vista della sfida di domenica all'ora di pranzo contro la Sampdoria

“Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno in campionato, domenica 13 febbraio alle 12.30, che vedrà il Milan di scena a San Siro contro la Sampdoria. Presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara. La sessione è iniziata in palestra per l'attivazione muscolare, proseguita sul campo dove il gruppo ha effettuato una parte atletica e poi alcune esercitazioni tecniche con l'ausilio delle sagome; nel frattempo, i portieri hanno svolto un lavoro specifico insieme ai preparatori. Dopodiché spazio alla fase tattica, infine una serie di allunghi. Il programma di domani prevede la conferenza stampa di Mister Pioli alle 9.30, a seguire la rifinitura”. Questo il comunicato ufficiale del Milan.

Il tecnico Walter Novellino, ex giocatore rossonero, ha parlato di Rafael Leao e in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web ha detto: "Leao inizialmente pareva indolente ma ora è giocatore vero. Merito di Pioli che lo ha aspettato, al pari della società. Ha un gran cambio di passo, non lo devi far girare perchè sennò ti frega. Se parte in progressione non lo prendi. Dicono somigli ad Henry ma a mio parere è più forte fisicamente, ha qualcosa di lui ma agonisticamente tiene più il contatto, lui è uno che ti punta e ha forza". Queste le parole dell'ex giocatore del Milan Walter Novellino in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web.