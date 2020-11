Milan, alla sosta da imbattuti: ma ora c’è il Napoli al San Paolo e sarà notte del giudizio

MILANO – Si chiude questa prima frazione di campionato con il sopraggiungere della sosta. Per il Milan di Stefano Pioli un ottimo inizio. I dati parlano chiaro: rispetto alla passata stagione, la squadra col saldo migliore è la capolista, che ha otto punti in più rispetto alla passata stagione. Ora però viene il difficile.

L’asticella è stata nettamente alzata e le aspettative sono tante, i rossoneri sono pertanto chiamati a non deludere tifosi e critici. Questo già a cominciare dalla prossima sfida, prevista fra due settimane, nel posticipo della ottava giornata di campionato contro il Napoli di Rino Gattuso. Una notte del giudizio per i rossoneri che con una vittoria, ricaccerebbero indietro una diretta concorrente, con una sconfitta invece rischierebbero addirittura di precipitare al quarto posto, in una zona affollatissima e con molte squadre pronte a dar fastidio per un posto in Champions League.