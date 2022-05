Milan: “Doveri buon arbitro. Capisco il paragone con il Leicester”

Il celebre giornalista e speaker radiofonico Alessandro Milan, grandissimo tifoso rossonero, è stato ospite ai microfoni di Lunch Press

Dove guarderete la partita domenica tu e tuo figlio? “Non lo so ancora. Penso a casa, non sono uno di quelli da raduno con 50 o 60 mila persone. Poi dopo evenutalmente…”

Come è possibile che in una città come Milano non si sappia ancora nulla sulla gestione del tutto? “Io ce l’ho una spiegazione: il sindaco è un grande interista. Ovviamente sto scherzando. Credo che una grande città con due squadre che lottano fino alla fine doveva forse attrezzarsi prima. Credo che ci sia anche una questione di rischio di ordine pubblico. Alla fine mettere un maxi schermo porterebbe magari tifosi di entrambe le squadre. C’è anche da dire che a Milano non è mai successo nulla, c’è un rapporto di sana rivalità sportiva, ma tranquillo”.