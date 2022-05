Milan, Albertini: “Lo scudetto non si può perdere, il Derby è stato la svolta”

Demetrio Albertini, in occasione dell'evento It's Padel Time, ha parlato della lotta scudetto dei rossoneri.

SCUDETTO - "Adesso lo scudetto può perderlo solo il Milan, anche se c'è qualche interista che mi ricorda cosa è successo a loro il 5 maggio 2001 per evocarlo. Io non sono superstizioso, ma preferisco toccare ferro. Non voglio essere banale, ma a oggi il Milan ha la consapevolezza di andare a giocare partite importanti come quella col Sassuolo; sono già due o tre gare che hanno consolidato quelle che sono state tutte le attese. Se domenica non dovessimo essere a Milano a festeggiare mi preoccuperei. Il Milan non partiva favorito prima dell'inizio della stagione, ma il bello degli sport di squadra è che si possono raggiungere obiettivi anche con fattori che vanno oltre il talento. Ecco perché squadre come il Psg non hanno ancora vinto la Champions. Da due stagioni più il periodo post pandemia il Milan ha un rendimento di costante crescita, ha costruito una consapevolezza di squadra moto forte e crede nel suo progetto. Ci sono la gestione dei momenti di difficoltà, la crescita di giovani come Leao, Tonali e Calabria; tutti giocatori migliorati anche singolarmente".