Milan al rilancio Champions: dirigenza a Milanello per lanciare l’assalto

Redazione Il Milanista

MILANO - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul Milan: "Rilancio Champions". I rossoneri, dopo due sconfitte di fila, mai accaduto in questo campionato prima d'ora, devono tornare subito alla vittoria domani sera contro il Benevento. Vincendo i rossoneri scavalcherebbero nuovamente l'Atalanta e le metterebbero quel poco di pressione che in questo momento forse un pò le manca. In questi ultimi giorni, la società ha fatto sentire ancora di più la sua vicinanza. Manuele Baiocchini, intervenuto in collegamento a Sky Sport, ha raccontato i dialoghi fra i due: "Maldini e Ibrahimovic sono le due colonne e simboli del Milan, in questa settimana sono stati entrambi a stretto contatto. Ibra si sente anche un po' dirigente, Maldini lo è davvero. Sono loro che più di tutti devono aiutare Stefano Pioli a rialzare il Milan".

MALDINI A COLLOQUIO CON TUTTI - Il direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini dunque, non vuole scherzi. Maldini ha parlato sia alla squadra che ai singoli giocatori rossoneri per spronarli a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo Champions. Rialzarsi subito è d'obbligo. Non gettare al vento quanto di ottimo fatto nel corso di 9 mesi del 2020 è imperativo. Sicuramente, con l'avvicinamento del mercato, alcune voci potrebbero dar fastidio ai giocatori.

GLI OBIETTIVI 2021/2022 - L'asticella si alza e quindi anche la qualità e la quantità dei giocatori che si metteranno in campo, dovrà necessariamente salire. Ecco dunque che sono diversi i nomi sondati dalla proprietà per il futuro più prossimo. In ballo infatti ci sono principalmente quattro questioni. Abbiamo il mercato in uscita, che dovrà necessariamente tornare protagonista in estate con Castillejo, Romagnoli e forse anche Leao sul piede d'addio. Poi la questione legata ai rinnovi di contratto: i casi più spinosi del 2021, Donnnarumma e Calhanoglu; e i casi del 2022, fra cui Kessie e il capitano, Alessio Romagnoli. C'è poi da valutare ladinamica dei prestiti: Brahim Diaz, Dalot, Tomori, Tonali, Meitè, la lista è folta. Insomma, tanta carne al fuoco per tanti giocatori: ma ora un solo pensiero, conquistare un posto in Champions League.