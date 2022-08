Milan: ad agosto ci sarà una data fondamentale, scopriamo quale

La stagione dei rossoneri è iniziata con una convincente vittoria a San Siro contro l'Udinese di Sottil. Archiviato l’impegno con i friulani, nei prossimi quindici giorni saranno tre i turni di campionato che vedranno impegnato il Milan contro l’ Atalanta (domenica 21 agosto alle 20.45). Il Bologna a San Siro (sabato 27 agosto alle 20.45). Il Sassuolo al Mapei Stadium nel turno infrasettimanale per mercoledì 30 alle 18.30.

Ad inframezzare le tre sfide di campionato agostano, un evento attesissimo da tutti gli appassionati che coinvolgerà il Milan per il secondo anno consecutivo. Come da tradizione, è previsto a fine agosto e dal suo esito dipenderà buona parte della programmazione fino allo stop di novembre per il Mondiale di Qatar 2022.