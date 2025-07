Tare rilancia per Jashari: è dentro o fuori con il Bruges

Vediamo le ultime da Casa Milan per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

In casa Milan si guarda con attenzione al mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Max Allegri. Il ds rossonero Igli Tare ha fatto un nuovo e ulteriore sforzo per Jashari avvicinandosi ancora ai 40 milioni richiesti dal Bruges. Il quarto rilancio ha previsto un’offerta da 38 milioni, ma la società belga non sembra essere ancora convinta. L’ex ds della Lazio sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno. La pazienza ha un limite e questo limite potrebbe essere stato ampiamente superato.

Le parole di Tare di ieri

“Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”.