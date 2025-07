Moretto: “Jashari? Offerta Milan leggermente più alta rispetto...”

Il noto giornalista Matteo Moretto ha parlato della telenovela legata al futuro di Ardon Jashari. Le sue parole...

In esclusiva sul canale YouTue di Fabrizio Romano ha parlato il giornalista Matteo Moretto il quale ha detto: “Nei giorni scorsi vi avevo raccontato di come il Milan fosse ottimista di arrivare a Jashari e di come fosse pronto ad un rilancio per ottenere il sì del Club Brugge entro il week end”.

Ancora le sue parole

“Questo sì però non è arrivato, il Milan ha presentato ufficialmente la nuova proposta ai belgi. Le cifre sono simili a quelle dell’offerta precedente, ma è stata aumentata la parte fissa. Ora bisogna capire se il Club Brugge accetterà questa proposta in cui ci sono anche dei bonus che sono facilmente raggiungibili”.