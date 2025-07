Milan, Adli monitorato dal Sassuolo: arrivano conferme

Tra i giocatori del Milan da vendere in estate c’è Yacine Adli. Su di lui c’è il nuovo interesse del Sassuolo: ecco le ultime

Tra i giocatori che non rientrano nei piani del Milan c’è Yacine Adli. Il centrocampista viene valutato come un esubero da cedere entro la fine del mercato.

Non rientra nei piani del Milan

Il giocatore nell’ultima stagione ha militato in prestito alla Fiorentina, ma non è stato riscattato dai viola. Durante il raduno con i rossoneri Allegri gli ha fatto capire di non rientrare nel progetto, tanto che oggi il calciatore si sta allenando con il Milan Futuro.

C’è una pretendente

Ma non mancano pretendenti per il franco-algerino. L’ultima squadra a lui interessata è il Sassuolo, tornato in Serie A dopo un anno di cadetteria. Proprio l’amministratore delegato del club Giovanni Carnevali ha dichiarato interesse per Adli.

Parole d’amore

“Adli è un giocatore che a noi interessa, poi è chiaro che tutti i calciatori stanno facendo delle valutazioni e stanno aspettando. Peccato, perché sarebbe meglio lavorare fin da subito con le squadre al completo”.