Milan, Adli dice addio al Bordeaux: “Grazie, ma ho sfiorato la depressione”

Yacine Adli , prossimo al rientro dal prestito per la sua nuova avventura al Milan , ha salutato il Bordeaux in modo inaspettato. Il trequartista classe 2000 approderà a Milano per aggregarsi alla squadra di Pioli e tra due giorni scadrà ufficialmente il prestito che lo lega ai girondini, dopo che i rossoneri lo hanno acquistato lo scorso gennaio. La stagione dei francesi è stata da dimenticare su tutta la linea: retrocessione in Ligue 2 . Così come la stagione di Adli è stata difficile. Non tanto sul campo dove ha chiuso il campionato con 1 gol e 8 assist, quanto dal punto di vista strettamente personale .

"Prima di aprire una nuova pagina, vorrei ringraziare i Girodins de Bordeaux. Grazie a questa istituzione per avermi dato l'opportunità di migliorarmi come giocatore, ma soprattutto come uomo. Abbiamo tutti vissuto insieme molti momenti difficili e continuiamo a viverli, ma contro ogni previsione, abbiamo sempre sentito l'amore e la dedizione del popolo del Bordeaux per garantire che il club torni al posto che gli compete. Sfortunatamente, noi giocatori abbiamo fallito, possiamo trovare molte cause per questo, ma la realtà e che abbiamo fallito insieme. A prescindere dalle parole e dai pensieri, questo club mi ha sempre fatto vibrare perché lo amo e continuerò ad amarlo per tutta la vita. Non mi vergogno a dire che questo club, almeno alcune persone in questo club, mi hanno fatto toccare la depressione, ma molti mi hanno dato tanto amore”, si legge nella prima parte del post, che termina con i ringraziamenti agli allenatori avuti e ai tifosi, e con le condoglianze ad un amico scomparso recentemente".