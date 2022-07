Milan, addio al giocatore? Lo punta un club francese e Pioli sorride

Il Milan rimane concentrato sul mercato delle cessioni, in particolare degli esuberi. Tanti nomi con la valigia in mano, pronti a salutare

Redazione Il Milanista

Il Milan si prepara a far spazio. Se Renato Sanches arriverà - come i tifosi meneghini sperano -, se De Ketelaere e Ziyech sono i nomi più caldi per la trequarti, bene: allora bisogna liberare le caselle. Andalé, via, fuori. Questo è l'input che governa in Casa Milan. E dei primi esempi già ci son stati: Romagnoli ha già liberato il posto per il quarto difensore, Daniel Maldini sembra sempre più vicino all'Hellas Verona, Caldara e Lazetic viaggiano spediti spediti verso La Spezia. Tutto questo via vai però sembra non bastare. C'è bisogno anche di monetizzare.

Se si parla dunque di monetizzazione, gli esempi più lampanti sarebbero quelli di Saelemaekers e Rebic, i quali in due garantirebbero un tesoretto di circa 25/30 milioni di euro. Insomma, un bel bottino utile da reinvestire sul mercato. Eppure per ora non si muovono. Non si schiodano. Il Milan è una comfort zone da cui è difficile andar via. Il loro desiderio è ben risaputo: rimarrebbero volentieri in quel di Milano a giocarsi le proprie carte. Anche se sicuramente, almeno uno dei due dovrà cercar nuova squadra, per forza di cose.

Spunta però una nuova possibile e probabile cessione. E riguarderebbe quel mediano tanto voluto da Pioli, ma mai utilizzato appieno, complici le esplosioni di Tonali prima e Bennacer poi. Parliamo di Tiémoué Bakayoko. Il francese è tornato a Milano dopo la non felicissima esperienza al Napoli come rincalzo di qualità e di esperienza. Ma anche perché conosceva già l'ambiente. La sua impronta non si è mai vista, purtroppo. E ora può seriamente salutare il Milan. Su di lui infatti ci sarebbero le orme del Marsiglia del neo allenatore Paulo Fonseca - l'ex tecnico capitolino. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club transalpino sarebbe disposto a dargli quella chance per rivalutarsi e riconfrontarsi in una realtà europea notevole quale Marsiglia. I francesi studiano il colpo e Pioli aspetta, sorridendo: spazio libero in vista di Renato Sanches?