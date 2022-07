Milan, il Monza in pressing su Acerbi: i rossoneri monitorano la situazione

Il Milan vuole rinforzarsi per la prossima stagione. La nuova proprietà di Redbird ha bisogno di rispondere alle pretendenti che si sono rinforzate sul mercato. Nell'estate dei ritorni - Pogba e Lukaku su tutti - ci potrebbe anche essere quello di Francesco Acerbi in maglia rossonera . Stefano Pioli ha necessità di un quarto difensore nelle rotazioni da aggiungere a Tomori , Kjaer e Kalulu e il centrale biancoceleste è in uscita dai capitolini .

Può essere un'occasione. Non è più giovanissimo, è vero, ma con una cifra vicina ai 4 milioni di euro il presidente Lotito non ci penserebbe due volte a lasciarlo partire. Chance che vorrebbe cogliere al volo Adriano Galliani. L'ex dirigente rossonero, attualmente in forza al Monza, vorrebbe portare Acerbi alla corte biancorossa di Stroppa. I lombardi sono molto attivi in questa finestra di mercato e avrebbero già avviato i contatti per il difensore azzurro. A riportarlo è Alfredo Pedullà, il quale aggiunge che sul centrale classe '88 ci sarebbe anche la Vecchia Signora. Allegri potrebbe trovarsi a fare a meno di De Ligt e Acerbi potrebbe essere il rimpiazzo giusto.