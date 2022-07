Milan, pressing nerazzurro su Acerbi: Maldini si defila

Perso Bremer Marotta può regalare a Simone Inzaghi un suo pupillo. Perde quota la pista Milan per il difensore della nazionale

Redazione Il Milanista

Francesco Acerbi resta sempre sul mercato. Il difensore della nazionale è in uscita dai biancocelesti e Lotito è ben disposto ad ascoltare offerte per il classe '88. I capitolini hanno già ovviato a rimpiazzare Acerbi con l'approdo nella capitale di Romagnoli. Anzi, l'acquisto dell'ex capitano rossonero ha tolto spazio all'esperto centrale difensivo che è in cerca di una nuova sistemazione.

Il calciatore si sta allenando con il resto del gruppo in ritiro ma è stato imbeccato dai tifosi presenti sugli spalti dello Zandegiacomo. L'ennesima conferma che il rapporto tra tifoseria e giocatore è ormai ai minimi storici. Neanche Sarri vede di buon occhio il calciatore che nell'ultima stagione non ha minimamente ricordato il vecchio Acerbi dominante e leader difensivo.

Perde quota, però, l'idea di un suo possibile ritorno al Milan. Come riporta TuttoSport su Acerbi si è registrato un forte interesse dei nerazzurri. Marotta si è visto sfumare davanti agli occhi Gleison Bremer che sarà un nuovo calciatore della Vecchia Signora e continua a lavorare all'uscita di Skriniar verso il PSG. Per questo motivo il Biscione si ritrova a dover cambiare i piani per trovare un sostituto e Acerbi è un pupillo di Simone Inzaghi, che lo aveva reso il pilastro difensivo dei biancocelesti nelle sue stagioni in panchina a Roma.

L'occasione fa gola a molti, oltre alle due milanesi anche Napoli e Monza si erano interessate; è un profilo che si può prendere con 4-5 milioni di euro. Al momento però Maldini non ha mai concretamente tentato l'affondo, nonostante Pioli e Acerbi si fossero incontrati in vacanza a Forte Dei Marmi, dove possono aver discusso di un eventuale ritorno a Milano dell'ex Sassuolo. La priorità in casa Milan resta sempre un trequartista ma i rossoneri necessitano anche di un quarto centrale. Molto probabile che il profilo più interessante per i rossoneri non risponda al nome di Francesco Acerbi. La pista più calda resta Japhet Tanganga del Tottenham.