Milan, su Acerbi spunta una concorrente dalla Serie A: tutti i dettagli

Sul calciatore biancoceleste spunta una nuova interessata del nostro campionato. Maldini e Massara valutano anche altre piste.

Redazione Il Milanista

Maldini e Massara dopo l'affare saltato per Botman sono alla ricerca di un difensore centrale. I rossoneri hanno esigenza di aggiungere un quarto centrale alla corte di Pioli e tra i vari nomi sondati c'è anche quello di Francesco Acerbi. Il calciatore saluterà Roma, il suo rapporto con la tifoseria biancoceleste è impossibile da ricucire. Reduce da una stagione difficile, ha pagato il cambio in una linea a 4 con le richieste di Sarri che brama l'arrivo di Romagnoli. L'ex capitano del Milan è tenuto in scacco proprio dalla presenza di Acerbi. Finché i biancocelesti non riusciranno a cedere il classe '88 non potranno chiudere il colpo a parametro zero per Romagnoli.

Lotito ha bisogno di vendere e vuole piazzare Acerbi alle squadre interessate. Tra queste c'è il Milan che sta considerando l'idea di un'operazione low cost in difesa - serviranno circa 4 milioni di euro - per risparmiare ed investire il budget nei ruoli di esterno destro e trequartista. Pochi giorni fa il difensore centrale si trovava in vacanza a Forte dei Marmi dove ha anche incontrato Pioli, con cui potrebbe aver parlato di un suo possibile ritorno ai rossoneri.

Non solo il Milan sulle tracce del difensore della Nazionale. Nelle ultime ore si sarebbe informata anche la Fiorentina di Commisso sul calciatore. I viola avrebbero fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione con il presidente Lotito. Nessuna offerta ufficiale ma ci potrebbero essere presto ulteriori sviluppi. I biancocelesti hanno fretta di vendere poiché a Romagnoli è stata presentata un'offerta da 4 milioni netti a stagione da parte del Fulham. Questo rallentamento, dettato proprio dalla presenza di Acerbi, rischia di far saltare il banco.

Maldini e Massara però non seguono solo il veterano ex Sassuolo come obiettivo. La pista che porta ad Acerbi potrebbe essere un'alternativa nei piani del duo fresco di rinnovo. Tra le piste valutate il Diavolo segue anche Diallo, Hincapié e Theate.