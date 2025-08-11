Milan, si chiude per De Winter: ecco quando sosterrà le visite mediche

È tutto fatto per l’arrivo di Koni De Winter al Milan. Ecco quando il difensore sosterrà le visite mediche con il Diavolo

Il Milan è corso ai ripari dopo aver ceduto Thiaw al Newcastle. Il club rossonero non si è fatto trovare impreparato e ha accelerato per prendere il sostituto.

Arriva De Winter

Ormai è tutto fatto per Koni De Winter del Genoa. Il Diavolo ha condotto una trattativa serrata, che si è chiusa con un successo. L’intesa è stata trovata ieri sera: ora manca soltanto lo scambio dei dati e la firma.

Domani le visite

Il prossimo passo saranno le visite mediche, che con ogni probabilità verranno fissate per domani martedì 12 agosto. L’arrivo di De Winter segna un’altra grande mossa di mercato del Milan, che si è assicurato le prestazioni di un giovane di talento e con le caratteristiche funzionali al gioco di Allegri.