Il progetto del Milan International Academy sbarca in India

Il Milan International Academy sbarca in India. La società rossonera vuole allargare sempre di più i propri confini

Redazione Il Milanista

“AC Milan International Academy sbarca in India e si arricchisce di tre nuovi presidi nello stato federale del Kerala. In collaborazione con Calicut Sport City LLT, AC Milan inaugura infatti le Academy rossonere nelle città di Kozhikode, Malappuram ed Ernakulam. Il progetto formativo coinvolgerà attivamente ragazzi e ragazze dai 5 ai 18 anni, offrendo una proposta tecnica d'élite per accompagnare i giovani nella propria crescita sportiva e personale”.

Ecco il “Metodo Milan”

“AC Milan metterà a disposizione la sua esperienza e tradizione affidando all'Official Head Coach Alberto Lacandela, specializzato nei sistemi di formazione tipici del Metodo Milan, il coordinamento e la formazione dello staff tecnico locale che quotidianamente seguirà la crescita umana e sportiva dei ragazzi coinvolti nelle attività sportivo-calcistiche. Con passione e competenza, il Club intende infatti condividere senza riserve la sua metodologia tecnico-organizzativa e contribuire al radicamento di una sana cultura sportiva, che supporti le iniziative di avviamento allo sport dedicate ai più giovani”.

Il Milan sbarca in India

“Già presente in Asia con Academy strutturate in Cina, Giappone, Kuwait e Vietnam, AC Milan accresce ulteriormente la propria presenza internazionale raggiungendo anche il territorio indiano, dove può contare su una fanbase di oltre 64 milioni di sostenitori, e conferma ancora una volta la propria volontà di presentarsi come punto di riferimento nel proprio settore a livello globale, oltre che nazionale. Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer rossonero, ha dichiarato: "Siamo molto felici di avere la possibilità di diffondere i valori del nostro Club in maniera sempre più estensiva, ampliando la presenza delle nostre Academy a livello internazionale e compiendo contestualmente un primo importante passo sul territorio indiano"”.

Le parole di Baiju e Baresi

“Il Presidente delle Academy Milan Baiju ha aggiunto: "Sono estremamente fiducioso che il Progetto Academy costituirà una pietra miliare per il successo del calcio in India. Attraverso questa collaborazione proporremo una formazione d'élite migliorando il livello qualitativo e professionale di tutti i bambini e tecnici coinvolti, rispondendo così ad una specifica necessità del territorio". Franco Baresi, Vicepresidente Onorario di AC Milan, ha affermato: "Il progetto AC Milan Academy, basato su valori fondanti di questo Club quali passione, eccellenza, eleganza e lavoro di squadra, intende promuovere cultura ed eccellenza organizzativa in ogni territorio attraverso la pratica dello sport e soprattutto accompagnare la crescita personale di tutti i bambini che entrano a far parte della nostra grande famiglia, che siamo lieti di veder crescere sempre di più in tutto il mondo"”. Questo il comunicato ufficiale del Milan. Dopo la vittoria di Verona i tifosi si scatenato: "Mettetevi in coda e chiedete scusa"<<<