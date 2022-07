Milan, in calo le quotazioni di Adbou Diallo: richieste del PSG troppo elevate

Il centrale di proprietà dei parigini è circolato in orbita mercato per i rossoneri. Le cifre richieste dai francesi però sono troppo alte.

Redazione Il Milanista

Maldini e Massara sono alla ricerca di un difensore centrale, ormai è cosa nota. Al momento i rossoneri hanno a disposizione la super coppia Kalulu e Tomori ma i due non bastano per tre competizioni. Simon Kjaer ha pienamente recuperato dall'infortunio al ginocchio sinistro che lo ha tenuto lontano dal campo nella seconda parte della stagione. Il danese sarà parte delle rotazioni di Pioli ma a 33 anni la sua situazione andrà monitorata con attenzione. Romagnoli si è svincolato dai rossoneri e sia Gabbia che Caldara potrebbero lasciare Milano. Su di loro vi è l'interesse della Sampdoria per il primo e dello Spezia per il secondo. Il profilo individuato da tempo era Sven Botman ma l'olandese ha scelto il Newcastle e il Milan si mobilita a cercare alternative.

Tra i vari nomi circolati negli ultimi giorni si era fatto spazio Abdou Diallo, centrale di proprietà del Paris-Saint Germain in uscita dai francesi. Secondo le ultime notizie riportate da LaGazzettaDelloSport sono in calo le sue quotazioni su un possibile passaggio al Milan. Troppi i 20 milioni richiesti dai parigini che hanno, di fatto, congelato la trattativa. I rossoneri non sembrerebbero intenzionati ad investire una cifra così alta per un difensore centrale e Diallo ha una concorrenza importante anche dall'estero, motivi che fanno presagire che la pista che porta al classe '96 è destinata a rimanere una suggestione.

Ci sono però delle alternative sulla lista del duo rossonero. Su tutti i nomi che sono usciti con più insistenza sono quello di Piero Hincapié, centrale del Bayer Leverkusen, che però ha una valutazione molto alta, Nikola Milenkovic, corteggiato anche dai nerazzurri, e Francesco Acerbi in uscita dai biancocelesti. Quest'ultimo è sicuramente la trattativa più facile da mettere a segno. Il centrale della Nazionale ha una valutazione che non supera i 5 milioni di euro, rispetto agli altri due profili citati per i quali serve un investimento importante.