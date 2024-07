Milan, aperta la vendita libera per la campagna abbonamenti: i dettagli

È in corso la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. Di seguito si riportano le fasi di vendita che sono state annunciate...

L'abbonamento è valido per 19 partite di Serie A. I settori non inclusi nel listino non prevedono abbonamenti.

- Prezzi ridotti per Family, Under 25 e Senior/Over 65

Per ogni abbonamento a prezzo intero è possibile, in questi settori, acquistare abbonamenti a prezzo ridotto Under 16 e Under 6, abbinati a uno o più abbonamenti interi. L’abbonamento dell’adulto sarà cedibile, mentre gli abbonamenti dei ragazzi non potranno essere oggetto di cambio nominativo.