L’ex Milan Abate: “Ternana sfida affascinante per non viverla”

Proprio di questo, come si legge su ternananews.it e riportato anche da TMW, l'allenatore rossoverde si è espresso così: "Se ho vacillato dopo la notizia? Assolutamente no perché ho sposato il progetto. E la mia scelta era stata avallata già dal direttore generale. Per me, poi, è una sfida troppo importante e affascinante da non poter vivere. Mi aspetto che venga allestita una squadra all’altezza del nome di questa città e per fare un campionato importante. Indubbiamente non partiamo come ci eravamo prefissati con l’80% della rosa fatta, ma bisogna pensare solo a lavorare. Presidente e direttori lavorano notte e giorno per la Ternana. A ogni modo, sarò sempre riconoscente sempre a Capozucca".