Milan, Abate nel post Roma: “Siamo stati bravi ma abbiamo subito troppo”

"Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, la squadra mi è piaciuta molto ma poi ci siamo ritrovati sotto 0-2 in maniera immeritata. Siamo ripartiti e abbiamo subito due rigori contro, questo penso potesse tagliare le gambe a chiunque ma, pur non creando tanto, i ragazzi sono rimasti in partita in mezzo alle difficoltà. Peccato aver preso il 4-1, così sembra sia stata una sfida a senso unico ma non è vero. La Roma è forte, superiore, il mio Milan ci ha comunque messo qualità e cuore, senza mai perdere la testa. Andiamo avanti e ora pensiamo alla Youth League".

Queste le parole di Ignazio Abate, allenatore della Primavera, nel post partita di Milan-Roma, in cui i rossoneri sono stati sconfitti in casa alla Puma House ofFootball di Milano per 4-1. I giallorossi guidati da Guidi si sono mostrati troppo superiori al Diavolo, in tutte le zone di campo. Un peccato per i risultati arrivati finora, che vedeva la squadra del tecnico campano trionfare contro Spezia, Chelsea e Udinese, tra campionato e Youth League. Ora l'importante sarà archiviare velocemente la sconfitta pesante subita in casa e ripartire da alcuni punti fermi, come l'attaccante Chaka Traoré o il difensore Coubis, gli unici a salvarsi nella debacle di ieri.