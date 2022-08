Il Milan guarda verso il futuro, è fatta per il giovane centrale difensivo

I rossoneri sono in procinto di regalare un nuovo nome per la difesa di Ignazio Abate della Primavera rossonera. Scopriamo di chi si tratta.

I tifosi rossoneri sono in attesa degli ultimi colpi per la Prima Squadra, ma la dirigenza lavora anche per il settore giovanile. Quest’ultimo è fondamentale e possono arrivare rinforzi anche lì.

La Primavera di Ignazio Abate ha iniziato il campionato con una sonora sconfitta contro il Frosinone, mostrando di non essere granché solida difensivamente. C’è da lavorare sul reparto difensivo e un aiuto potrebbe arrivare anche dal calciomercato.

Il Milan è sempre molto attento ai giovani talenti, il reparto scouting guidato da Geoffrey Moncada ne ha visionati tanti in questi anni. Non sempre è facile prendere gli obiettivi messi in cima alla lista, ma presto potremmo vedere un nuovo innesto nella formazione giovanile rossonera.

Secondo quanto rivelato da Stuttgarter Nachrichten, il Milan è vicino all’ingaggio di Jan-Carlo Simic. Si tratta di un difensore centrale di 17 anni che milita nella squadra under 19 dello Stoccarda. Ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e arriverebbe in Italia per circa un milione di euro, bonus compresi.

Simic è nato in Germania, ma ha deciso di difendere i colori della Serbia. Con la nazionale si è fatto notare agli Europei Under 17, gli osservatori rossoneri erano presenti e sono rimasti colpiti positivamente dal suo rendimento. Per lui è pronto un contratto da calciatore professionista.

Il centrale serbo potrebbe essere un ottimo innesto per la Primavera di Abate. Se ci saranno le giuste occasioni, probabilmente vedremo almeno un altro volto nuovo. Sarebbe utile assicurarsi altri talenti con buon potenziale di crescita per il futuro.