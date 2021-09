Milan a un nulla dal colpaccio: 3 motivi per credere nello scudetto

Non una prestazione eccezionale ieri del Milan di Stefano Pioli, che riesce comunque a portare a casa un punto dall'Allianz Stadium.

Il Milan torna a casa da Torino con un punto pesante che dimostra ancora una volta che quella rossonera è una squadra che ha testa, cuore, qualità e in grado di andare oltre le difficoltà. Nonostante questo e un primo tempo sottotono , la squadra di Pioli ha saputo reagire e nella ripresa ha trovato il gol del pareggio grazie ad un bellissimo colpo di testa di Ante Rebic su azione da calcio d'angolo. E nel finale il Diavolo ha pure rischiato il colpaccio , con Kalulu che a tu per tu con Szczesny ha sfiorato la rete della vittoria (miracolo del portiere bianconero).

3 INGREDIENTI PER IL SUCCESSO - Sono partite che fanno riflettere, queste. Due anni fa il Milan perdeva 5-0 a Bergamo. Oggi, va allo Stadium e sotto di un gol e con un gruppo di 5-6 infortunati, pur non giocando la sua miglior partita, si avvicina incredibilmente alla vittoria. Le squadra che sanno reagire alle difficoltà, le squadra che traggono punti dalle difficoltà, le squadre che imparano dalle difficoltà, nella storia del calcio hanno finito sempre per stupire tutti. E il Milan, ad oggi, sembra proprio aver questi 3 ingredienti speciali per il successo.