“Milan 1994, più che una squadra”: da domani su Sky Sport

Da domani martedì 7 maggio arriva su Sky Sport “ Milan 1994, più che una squadra”. Si tratta di due episodi da un’ora ciascuno, il primo episodio in onda martedì 7 maggio alle 19 e il secondo in onda sabato 18 maggio alle 14.30. Il documentario racconta tutte le tappe di una stagione calcistica vincente e controversa.

In quell’anno ci fu infatti la discesa in campo politico del presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ma anche il primo trionfo in Champions League per l’allenatore Capello. Quella formazione era guidata da grandi campioni come Baresi, Costacurta, Galli, Maldini e Tassotti. Dalle loro voci e da quelle di Savicevic, Galliani e tanti cronisti dell’epoca nasce il racconto di quell’impresa.