Milan, 150esima presenza in Serie A per Calabria in maglia rossonera

Ieri pomeriggio capitan Davide Calabria ha raggiunto le 150 presenze in Serie A, tutte con la maglia del Milan.

Redazione Il Milanista

Il Milan torna in campo con una bellissima vittoria nella prima giornata di campionato, riprendendo da dove aveva lasciato lo scorso anno. I rossoneri hanno battuto per quattro reti a due l’Udinese, nella gara casalinga delle 18:30. Gli uomini di Pioli hanno messo a segno un poker di reti, cosa che non si vedeva proprio dalla prima partita casalinga della scorsa stagione. Partita importante per Davide Calabria: il nuovo capitano rossonero infatti ha raggiunto le 150 presenze in Serie A, tutte con la maglia del Milan. In seguito alla prima gara del nuovo campionato, la società meneghina ha pubblicato sul sito acmilan.com tutti i numeri del match:

1- Era dall'agosto 2010, contro il Lecce, che il Milan non segnava almeno quattro gol nel match d'esordio stagionale in Serie A. Questa è solo la seconda volta che accade in questo secolo per i rossoneri.

2- Il Milan ha vinto all'esordio stagionale in tutti gli ultimi tre campionati di Serie A: non gli accadeva da metà anni '90 (10 successi di fila alla prima tra il 1987 e il 1996).

3- Per la prima volta dalla Serie A 1991/92 sono stati realizzati tre gol nei primi 15 minuti di una gara alla prima giornata di campionato (Cagliari-Sampdoria in quel caso).

5- Theo Hernández ha trasformato due dei tre rigori calciati in Serie A: da quando veste la maglia rossonera il terzino francese ha segnato 19 gol in campionato.

6- Brahim Díaz ritrova il gol in Serie A che gli mancava dal 25 settembre 2021, contro lo Spezia. Cinque degli otto gol del trequartista spagnolo nel campionato italiano sono arrivati tra agosto e settembre.

7- Ante Rebić ha ritrovato il gol a San Siro in Serie A per la prima volta dopo 482 giorni: l'ultima volta prima di oggi era stata contro il Genoa il 18 aprile 2021.

8- Tre delle quattro marcature multiple di Rebić in Serie A sono arrivate in casa, due delle quali contro l'Udinese (l'altra a gennaio 2020).