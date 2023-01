Il rientro di Mike Maignan: l’annuncio di mister Pioli non è positivo

Il rientro di Mike Maignan continua a slittare, ed a darne conferma è stato proprio il tecnico rossonero in conferenza stampa

Redazione Il Milanista

Stefano Pioli ha parlato ieri nella conferenza stampa di vigilia di Salernitana-Milan ed è intervenuto su numerosi temi. Uno degli argomenti più attuali del mondo rossonero non può che non essere il rientro in campo di Mike Maignan.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Non so quando potrà rientrare perché tutte le valutazioni ci dicono che non possiamo forzare. Non so quando rientrerà ma sicuramente non a breve”. L’ex Lille è fermo ormai da fine settembre ma il problema è stata la ricaduta avvenuta nel mese di novembre con la Nazionale.

Durante il ritiro a Dubai sembrava che i tempi di recupero potessero essere più brevi, ma così non è stato. Pioli ha poi aggiunto dopo una seconda domanda sull’argomento: “Non mi interessa cosa dicono in Francia, non possiamo forzare. La cicatrice non si è ancora consolidata e non possiamo correre nessun rischio”. Intanto Pioli ha assicurato che contro la Salernitana giocherà titolare Tatarusanu.

Il rientro di Mike Maignan sarà fondamentale per Stefano Pioli e compagni. Il portiere francese è una vera e propria sicurezza difensiva e in più di un occasione ha salvato la pelle alla propria retroguardia. Il tecnico dei diavoli spera di riaverlo al più presto per poter contare su di lui anche in Champions League.