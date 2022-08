Mike Maignan: la risorsa in più dello scacchiere tattico di Stefano Pioli

La partita Sassuolo-Milan ha confermato il valore di Maignan e anche la sua abilità sui calci di rigore. Come evidenziato da Opta, il portiere francese ha parato il 31% dei penalty subiti (9 su 29, il primo in Serie A) in campionato. Nessun collega possiede una percentuale più alta tra coloro che ne hanno fronteggiati almeno 25 dalla stagione 2015/2106 ad oggi.

Da quando indossa la maglia del club rossonero, quello a Berardi è stato il secondo rigore respinto. Il primo fu quello di Mohamed Salah in Liverpool-Milan della scorsa edizione della Champions League. Tre sono i penalty che non ha parato da quando gioca in Italia: Luis Suarez in Milan-Atletico Madrid, Duvan Zapata in Atalanta-Milan e Andrea Pinamonti in Empoli-Milan.