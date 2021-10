Mihajlovic a Sky: “Rimane il rammarico. E senza il gol di Bennacer..”

Ecco le parole di SInisa Mihajlovic al termine della sconfitta contro il Milan ai microfoni di Sky Sport

ARRABBIATO DEL RISULTATO? - "Non sono arrabbiato. Mi dispiace che la partita si sia messo così, ma non voglio più parlare degli arbitri. La mia squadra ha avuto la forza di pareggiare la partita, poi in 9 abbiamo avuto due occasioni per trovare il vantaggio e senza quel goal di Bennacer forse non ce l'avrebbero fatta... Abbiamo fatto meglio di loro. I ragazzi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto".