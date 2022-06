Miglior assist 2021-2022: la sfida è giunta alle semifinali

Il Milan ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale in merito alla sfida per il miglior assist della stagione 2021-2022 dove si legge: “Il traguardo della Finale è vicino, prima però bisogna avanzare ancora per guadagnarsi la possibilità di alzare il premio di miglior assist della stagione 2021/22. In lotta sono rimasti in quattro, un bel mix di giocatori, gare e competizioni nelle quali questi protagonisti rossoneri hanno fatto la differenza senza segnare ma permettendo di realizzare dei gol importanti: da Maignan a Guagni, passando per Saelemaekers e Kalulu. Tocca ai nostri tifosi, come sempre, attraverso i social ufficiali AC Milan, votare e decidere i nuovi vincitori”.