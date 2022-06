Miglior assist 2021-2022: la finale era tra Maignan e Saelemaekers!

Nei giorni scorsi il Milan aveva emesso un comunicato ufficiale con scritto: “Inizia ora l'ultimo atto della competizione che decreterà il miglior passaggio vincente della stagione rossonera. Superate le insidie di ottavi, quarti e semifinali, sono rimasti in corsa Alexis Saelemaekers , autore dell'assist che ha portato al gol di Theo contro il Venezia, e Mike Maignan, artefice della giocata per servire Leão nel match casalingo contro la Sampdoria. Le votazioni sono aperte, chi la spunterà tra i due rossoneri? Di seguito l'accoppiamento tra i due giocatori che si sfideranno nella Finale: Alexis Saelemaekers (Milan vs Venezia, Serie A) vs Mike Maignan (Milan vs Sampdoria, Serie A)”. Questo il comunicato ufficiale del Milan nei giorni scorsi. Poi ieri è stato decretato il vincitore.

"Non proprio il premio usuale per un portiere, ma Magic Mike è capace anche di questo. È suo, infatti, l'assist più bello della stagione rossonera. Maignan porta a casa la Finale grazie al lancio illuminante con cui ha pescato la corsa di Leão, per l'1-0 decisivo nella sfida casalinga contro la Sampdoria. Un passaggio decisivo per una vittoria fondamentale. Era febbraioe conquistare i 3 punti era d'obbligo per dare continuità al successo in rimonta nel Derby della settimana precedente. Una partita insidiosa e con una posta in palio notevole, nella quale è servita - e bastata - l'intuizione di Mike Maignan per portare a casa il bottino pieno. Battuta la concorrenza del compagno di squadra Saelemaekers nella Finale - votazioni concluse sui canali social AC Milan - e premio conquistato. Complimenti Mike". Questo il comunicato ufficiale con il quale il Milan ha comunicato il giocatore vincitore del sondaggio.