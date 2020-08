Meunier: “Leonardo non è stato né professionale, né corretto, né rispettoso”

Le parole di Thomas Meunier

MILANO – Thomas Meunier, terzino ex PSG ora in forza al Borussia Dortumund, si è così espresso a RTBF su Leonardo: "Mi sono quasi messo in ginocchio a Dortmund per giocare la Champions con il PSG. Dopo, ho parlato con Leonardo e mi ha chiesto se fossi pronto per la Champions. Gli risposi che lo ero al cento per cento. Volevo godermi il PSG fino alla fine. E lui mi ha detto che avrebbero trovato una soluzione. E poi mi ritrovo a leggere che non voglio rinnovare. Piuttosto antipatica come cosa. Ho chiamato Leonardo ma lui è rimasto fermo sulle sue decisioni. Non voleva che mi mettessi in contatto con altri giocatori e che potessi mettere loro le mie idee in testa. Ho chiesto di fare le prove fisiche così, dopo tre mesi senza allenamento, anche per sapere a che punto mi trovassi. Alla fine ha accettato ma mi ha detto che non avevo il permesso di stare con nessuno nel gruppo. Questo non è né professionale, né corretto, né rispettoso".