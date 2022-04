Milan, ancora nessuna decisione sul futuro di Junior Messias

Messias è in prestito dal Crotone fino a giugno 2022 ma i rossoneri non hanno ancora deciso se esercitare o meno il riscatto.

Redazione Il Milanista

Solo 3 gol nelle ultime quattro sfide di campionato per il Milan, un campanello d'allarme per il finale di stagione. Nonostante la squadra stia lottando per lo scudetto, alcuni reparti sono apparsi poco brillanti in fase offensiva. La frenata contro il Bologna è la fotografia di una squadra che crea tanto ma non conclude. Sia Junior Messias che Alexis Saelemaekers sulla corsia di destra non stanno dando le risposte sperate. Non è un mistero che Maldini e Massara sono alla ricerca di un profilo titolare per la prossima stagione e hanno effettuato diversi sondaggi per rinforzare quel ruolo.

Per questo motivo il futuro di alcuni elementi della rosa è in bilico. La situazione di Junior Messias, in prestito dal Crotone con diritto di riscatto, non è ancora stata chiarita. I numeri del numero 30 rossonero in questa stagione non sono scintillanti: 5 gol in 25 presenze in tutte le competizioni. Dalle parti di Milanello non arrivano novità sul futuro del brasiliano. Maldini e Massara non sembrano pienamente convinti di riscattare il contratto del classe 1991 ma al momento non è da escludere una sua possibile permanenza.

L'impressione è che il Milan prenderà tempo fino alla scadenza del contratto e i discorsi potranno essere aperti solo a giugno 2022. Si vedrà se il calciatore proseguirà la sua avventura con la maglia rossonera o farà rientro a Crotone. Il brasiliano ha un riscatto fissato a 4,5 milioni di euro ma la stagione non esaltante della squadra calabrese - c'è il rischio di una retrocessione in Serie C - potrebbe anche far abbassare i costi dell'operazione. Tutte le ipotesi non sono da escludere. Il Milan potrebbe riscattarlo e provare anche a venderlo nella stessa sessione di mercato, dato l'interesse forte del Torino. I granata già la scorsa estate avevano chiesto informazioni su di lui ma il brasiliano aveva scelto Milano come destinazione per il suo futuro.